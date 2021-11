In 8 regioni crescono i ricoveri per Covid

Domani la cabina di regia e a seguire il Consiglio dei ministri sulle nuove misure anti-Covid. Il governo pensa a un Super Green pass solo per i vaccinati per l’accesso a bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri, musei e stadi mentre per luoghi di lavoro, aerei e treni a lunga percorrenza basterà un tampone. Si valuta poi l’obbligo vacclnale per personale scolastico, forze dell’ordine e dipendenti pubblici che lavorano allo sportello. Non è ancora stata stabilità la data di entrata in vigore del nuovo decreto. Intanto in 8 regioni e province autonome cresce la percentuale di posti in reparto occupati da pazienti Covid. Emerge dal rapporto Agenas.

