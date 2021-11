Il tasso di positività si attesta ancora al 2%. Crescono ancora i ricoveri negli ospedali

Torna sotto quota 10 mila il dato dei nuovi contagi da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 9.709 a fronte di 487.109 tamponi per un tasso di positività che resta stabile al 2%. I decessi sono 46. Lo evidenzia l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. Crescono ancora i numeri degli ospedali. I pazienti in terapia intensiva sono in totale 520, +8 in 24 ore, mentre i ricoveri ordinari salgono di 95 unità a quota 4.345.

