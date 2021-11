Aumentano tasso di positività e terapie intensive

Sono 10.544 i nuovi casi di Covid-19 su 534.690 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Giovedì i nuovi contagi erano stati 10.638 su 625.774 test. Sono i nuovi 48 decessi (contro i 69 di giovedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 133.082 vititme. 512 i pazienti attualmente ricoverati in terapia intensiva , con un incremento di 9 unità. 5.889 i guariti. Il tasso di positività è al 2%, in aumento rispetto all’1,7% delle 24 ore precedenti.

