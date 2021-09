Il tasso di positività scende all'1,3%. Ancora in calo i ricoveri nei reparti ordinari e in terapia intensiva

Sono 4.578 i nuovi casi di Covid in Italia, secondo quanto emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute. I tamponi proecessati – tra molecolari e antigenici – sono stati 355.933.

Il tasso di positività si attesta all’1,3%, con un leggero calo rispetto all’1,6% del giorno precedente.

Ancora alto il numero dei decessi, 51, che porta il totale a 130.284 vittime da inizio pandemia.

Si alleggerisce ulteriormente la pressione negli ospedali: sono 31 in meno i ricoverati nei reparti Covid ordinari – per un totale di 3.958 pazienti – mentre sono sei in meno quelli ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 519 malati più gravi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata