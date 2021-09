Stabile il tasso di positività. Calano le terapie intensive

Sono 5.117 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore su 306.267 tamponi. Il dato emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Il giorno precedente si erano registrati 4.830 contagi su 317.666 test. 67 i decessi per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 130.167 vittime. Il tasso di positività è all’1,7%, in lieve aumento rispetto all’1,5% di mercoledì.

Sono 531 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in meno del giorno precedente, 4.018 nei reparti ordinari Covid (-110 rispetto a mercoledì). I guariti sono 7.193.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata