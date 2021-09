Il tasso di positività è al 2,3%

Sono 2.800 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il quotidiano bollettino del ministero della Salute, in forte calo rispetto a ieri (4.664) ma con molti meno tamponi processati 120.045. Il tasso di positività con 2.800 contagi è al 2,3%

Le vittime sono 36, che portano il totale dei decessi a 129.955 da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le ospedalizzaioni sono aumentati, invece, rispetto a ieri i posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid in Italia: oggi sono 563, 4 in più, con 35 nuovi ingressi giornalieri; aumentano anche i ricoveri nei reparti ordinari: oggi sono 4.200, 87 in più rispetto a ieri.

Continuano però a calare gli attualmente positivi al coronavirus in Italia – oggi sono 125.904, 1.430 in meno di ieri – e sono 4.186 i nuovi guariti dal virus nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 4.353.346.

Sono oltre 40milioni le persone che in Italia hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 74,07% della popolazione over 12. È quanto si legge sul sito dell’Aifa. Il totale delle dosi somministrate dall’inizio della campagna vaccinale è di 81.017.649.

