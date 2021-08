Risalgono i ricoveri ordinari e i posti occupati in terapia intensiva

Ancora in aumento i casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore con 7.270 nuovi contagi contro i 6.968 di ieri: il totale da inizio pandemia sale a 4.420.429. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Stabile il numero dei decessi SARS-Cov2 nel nostro Paese che vede oggi 30 vittime contro le 31 di ieri: il totale dei morti in Italia da Covid è di 128.334. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Con 216.969 tamponi processati nelle ultime 24 ore il tasso di positività su test è in leggera risalita rispetto a ieri: il dato odierno è del 3,35% contro il 3% di 24 ore prima. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Salgono i ricoveri: +15 in intensiva e +24 nei reparti Covid.

