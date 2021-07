Il certificato verde sarà obbligatorio ovunque ci sia affollamento

Impennata dell’Rt e in rialzo anche l’incidenza, rispettivamente a 0,91 e a 19 casi su 100 mila abitanti secondo la bozza di monitoraggio Iss-Ministero della Salute. 4 regioni verso la zona gialla: Veneto, Sicilia, Sardegna e Campania. Divisioni nella maggioranza e polemiche sull’ipotesi di rendere obbligatorio il Green Pass per accedere ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza: si deciderà tutto nella cabina di regia convocata per l’inizio della prossima settimana. Il certificato verde sarà obbligatorio ovunque ci sia affollamento, resta il nodo dei ristoranti al chiuso. Oltre 500 intanto gli italiani – soprattutto studenti e molti dei quali positivi al Covid – bloccati all’estero tra Malta, Dubai e le isole greche di Ios e Corfù.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata