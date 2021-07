Il responsabile Prodotti terapeutici Marco Cavaleri: "Completare il ciclo, sono efficaci contro le varianti"

“E’ urgente che i cittadini europei proteggano se stessi e completino il ciclo di vaccinazione. I vaccini riconosciuti nell’Ue forniscono un’alta protezione contro tutte le variante che ora sta circolando nell’Ue e proteggono contro l’aggravarsi della malattia e l’ospitalizzazione”. Lo ha detto il responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici dell’Ema, Marco Cavaleri, in conferenza stampa. Mi preme “sottolineare, ha aggiunto, che stiamo continuamente monitorando la mutazione del virus e il possibile effetto sui vaccini”. Di fronte alla diffusione della variante Delta che non solo in Europa ma anche nel mondo, “è importante continuare le vaccinazioni, a questo punto è opportuno confermare se e quando una dose di richiamo è necessaria. L’Ema rivedrà tutti i dati quando saranno disponibili, il prima possibile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata