Il leader della Lega a Milano a margine dell'inaugurazione di una nuova sede del partito

(LaPresse) “Di green pass ne parleremo se e quando ce ne sarà la necessità, non possiamo terrorizzare la gente prima del tempo. Se ce ne sarà la necessità vedremo di investire in sicurezza ma vogliamo garantire un’estate in salute e al lavoro”. Lo ha detto questo pomeriggio il senatore Matteo Salvini all’inaugurazione di una nuova sede della Lega a Milano. “Dobbiamo dire chiaramente che la variante Delta è più contagiosa ma non provoca più morti e ricoveri. Con il Covid dobbiamo conviverci, temo, 10 anni. Dobbiamo essere prudenti ma non possiamo chiuderci in casa una volta all’anno” ha aggiunto Salvini.

