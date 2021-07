Politica divisa da utilizzare sullo strumento per accedere a locali e spettacoli

Pressing sul governo per utilizzare il green pass Covid alla francese, come strumento, dunque di accesso a spettacoli e locali, come già annunciato dal presidente transalpino Macron. Favorevole il sottosegretario alla Salute Sileri, che lo considera “un modo per evitare chiusure e non tornare indietro”. Tra le forze politiche il Pd apre all’eventualità, nel centrodestra Salvini e Meloni critici con la leader di FdI che parla di “follia anticostituzionale”. Intanto 4 italiani su 10 hanno completato il ciclo vaccinale anti Covid-

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata