Così il leader della Lega sull'allarme per i caroselli successivi al trionfo dell'Italia

(LaPresse) “Pulman aperto lo ha deciso Bonucci? Ha fatto bene, preferisco lui come ministro piuttosto che Speranza. L’Oms ci ha criticato? Curioso che le decine di migliaia di persone in piazza per il gay pride non comportassero nessun rischio mentre i tifosi che hanno festeggiato la nazionale sono a rischio epidemia. Credo ci sia troppa ideologia”. Così Matteo Salvini parlando della festa degli azzurri per la vittoria di Euro 2020 e le preoccupazioni per un aumento dei contagi a causa dei tanti assembramenti che si sono creati.

