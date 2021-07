Dalla Puglia alla Lombardia: a Malta 70 ragazzi bloccati per un cluster

Risalgono i contagi da Covid in Italia: sono 1.390 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 196.922 tamponi. Il tasso di positività si attesta allo 0,7%. I decessi sono 25. Preoccupano però i nuovi focolai che scoppiano tra i giovani dopo festeggiamenti o vacanze: da Manfredonia in Puglia a Codogno in Lombardia, ci sono anche Roma e la Sardegna. Una settantina gli italiani bloccati a Malta per l’esplosione di un cluster di coronavirus.

