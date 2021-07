Così l'ufficio regionale europeo in un post su Twitter

La sezione europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia un appello chiedendo ai cittadini di viaggiare solo in caso di necessità: “Quest’estate, se vuoi viaggiare, pensa attentamente se è davvero necessario. Se decidi di farlo, viaggia in sicurezza”. E’ questo il messaggio lanciato su Twitter in cui si aggiunge: “Valuta attentamente la necessità che hai di viaggiare, farlo non è esente da rischi”

