Tasso di positività allo 0,48%. Continua il calo negli ospedali

Sono 907 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 192.424 tamponi. Il tasso di positività è allo 0.48%. Lo si apprende dall’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. I decessi sono 24 per un totale aggiornato da inizio pandemia a quota 127.704. Continuano a calare anche se più lievemente i numeri degli ospedali. Le persone in terapie intensive a oggi sono 187, 4 in meno di ieri mentre i ricoveri ordinari sono scesi a quota 1.271 (-66),

I numeri delle Regioni

La Regione con il maggior incremento di contagi è la Sicilia, +144, davanti alla Lombardia, +129, e alla Campania, +108. Tutte le altre Regioni fanno segnare aumenti a sole 2 cifre.

