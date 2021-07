12 i morti nelle ultime 24 ore

Sono 808 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia su 141.640 tamponi effettuati. Sabato si sono registrati 932 nuovi contagi su 228.127 test). 12 i decessi (contro i 22 di sabato) per un totale, da inizio pandemia, di 127.649 vittime. Il tasso di positività è allo 0,57%, in aumento rispetto allo 0,4 % delle 24 ore precedenti. In terapia intensiva sono ricoverati 197 pazienti, 7 in meno rispetto alla giornata precedente. Nei reparti ordinari ci sono 1.364 malati, in calo di 30 unità. I guariti sono 1.706.

