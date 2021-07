Nella regione catalana affollata di turisti e con i club aperti il virus riparte

(LaPresse) – Dopo settimane di miglioramento il numero di casi di Covid 19 in Catalogna è tornato a risalire, in particolare tra i giovani, tra i 10 e i 29 anni. Le spiagge di Barcellona sono piene, le discoteche hanno riaperto e i ragazzi di sera si riversano nelle strade per il rito del ‘botellon’, la bottiglia di plastica riempita di bevande alcoliche. Sabato si sono registrati 5.379 nuovi contagi in Catalogna.

