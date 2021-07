Il ministro Speranza: "Attenzione a nuove varianti"

Sono 808 i nuovi casi di coronavirus in Italia, a fronte di 141.640 tamponi processati. Il tasso di positività risale allo 0,6 per cento. I decessi sono 12, per un totale di 127.649 vittime da inizio pandemia. E il ministro della Salute, Roberto Speranza, ricorda che non è ancora il momento di abbassare la guardia. “Non dobbiamo assolutamente considerare vinta questa sfida, l’epidemia non è chiusa”, avverte Speranza, aggiungendo: “Le nuove varianti non ci fanno stare tranquilli”.

