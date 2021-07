Oltre 228mila tamponi processati. Il tasso di positività stabile a 0,4%

Sono 932 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il quotidiano bollettino del ministero della Salute, in crescita rispetto a ieri (794). I tamponi processati sono 228.127. Stabile quindi il tasso di positività allo 0,4%, in linea con ieri (0,39%).

Continua anche il calo dei posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid in Italia: sono 204, 9 in meno di ieri, con 2 nuovi ingressi giornalieri; scendono i ricoverati nei reparti ordinari: oggi sono 1.394, 75 meno di ieri. Sono 3.110 invece i nuovi guariti, che portano il totale da inizio pandemia a 4.089.298

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata