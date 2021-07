Il presidente della Lombardia: "Prevista la chiusura dei grandi hub vaccinali"

“Vedo che nel Regno Unito c’è stata una diffusione dell’infezione, ma fortunatamente con delle conseguenze abbastanza limitate. Sono convinto che, con la vaccinazione completa, si riuscirà a superare, ammesso che ci sia da noi una recrudescenza della malattia”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’assemblea generale di Assolombarda, a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. “Noi abbiamo mandato un progetto per la somministrazione della terza dose al Ministero che non prevede più la presenza dei grandi hub vaccinali. Questo perché evidentemente le persone che oggi lavorano in quegli hub devono ricominciare a svolgere le loro attività ordinarie”, ha aggiunto Fontana.

