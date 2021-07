L'allarme Oms: "Aumento casi del 10% dopo 2 mesi"

“Due dosi dei 4 vaccini approvati proteggono contro la variante Delta del Covid“. Lo ha detto Marco Cavaleri dell’Ema, precisando: “E’ importante continuare la vaccinazione per i più vulnerabili e gli anziani. Intanto dopo 10 settimane di calo, aumentano i casi di Covid, del 10%. Lo ha riferito il direttore, per l’Europa, dell’Oms avvertendo che una nuova ondata potrebbe sopraggiungere a meno che le persone non “rimangano disciplinate” e si aumentino le vaccinazioni. La crescita del 10% nell’ultima settimana a causa dell’incremento, dei viaggi, dei raduni e dell’allentamento delle restrizioni sociali”.

