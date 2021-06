Siglato l'accordo tra i governatori Cirio e Toto, presto potrebbe aggiungersi la Lombardia

In Liguria e Piemonte sarà possibile effettuare le vaccinazioni in vacanza, anche se la prima dose è stata fatta nella propria Regione di residenza. Siglato l’accordo tra i governatori Cirio e Toti, al patto di reciprocità vaccinale presto si potrebbe aggiungere la Lombardia. L’intesa entrerà in vigore da domani giovedì 1° luglio. Per prenotare il vaccino in vacanza in Liguria o in Piemonte è necessario autocertificare un soggiorno di almeno due settimane. E da domani diventa valido il Green pass europeo, la Certificazione verde voluta da Bruxelles per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia. Ma c’è ancora molta confusione tra gli Stati membri. E la Commissione richiama i 27 al rispetto degli accordi.

