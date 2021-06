Crescono i casi di contagio nel Paese asiatico

(LaPresse) – La Malesia in lockdown: è stato esteso, a tempo indeterminato, il blocco quasi totale in vigore già da un mese, poiché le infezioni da Coronavirus rimangono elevate. Il primo ministro Muhyiddin Yassin ha affermato che il blocco non sarà allentato a meno che i nuovi casi giornalieri non scendano sotto i 4.000, il tasso di vaccinazione raggiunga il 10% e la domanda di cure intensive negli ospedali sia ridotta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata