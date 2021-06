Dopo il parere favorevole del Cts, arriva l'ok del governo

Dopo il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico-scientifico, arriva anche l’ok del governo. “Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts”, annuncia su twitter il ministro della Salute Speranza. I dispositivi di protezione personale si dovranno comunque portare con sé per essere indossati nei luoghi a rischio assembramento. E resta l’obbligatorietà sui mezzi di trasporto pubblico. Ma non tutti gli esperti sono favorevoli all’eliminazione della misura anti Covid, soprattutto per la diffusione della variante Delta, più contagiosa di quella inglese.

