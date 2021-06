Attivisti piantano 500 fiori in memoria delle vittime: accuse al presidente Bolsonaro

In Brasile sono oltre 500mila i decessi legati al Covid. In memoria delle vittime sono state piantate 500 rose rosse sulla celebre spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro. Un gesto simbolico, compiuto dagli attivisti di una Ong, che rimproverano al presidente Jair Bolsonaro di non aver fatto abbastanza per combattere il virus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata