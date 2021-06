Il Titolare del Turismo: "L'unico modo per far ripartire il Paese è fatturare"

“Riaprire il prima possibile. L’unico modo per far ripartire questo Paese è fatturare. Che estate sarà? Molto più serena di quello dello scorso anno. Lo sapevamo già. Perché l’esperienza storica dell’anno scorso ci diceva che con la bella stagione il virus fortunatamente fa marcia indietro. Ma abbiamo due grosse novità rispetto allo scorso anno: i vaccini, per cui si riparte e non ci fermiamo più, e poi ritornano i turisti stranieri. Pian pianino torniamo alla normalità. Le regole che hanno riaperto consentono di far ritornare i turisti”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in visita a Torino.

