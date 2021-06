Circa 5mila somministrazioni al giorno nell'hub della capitale del Giappone

(LaPresse) – Uno dei siti turistici più iconici di Tokyo, l’ex mercato del pesce di Tsukiji, è diventato un centro di vaccinazione contro il Covid. Le autorità giapponesi stanno utilizzando il sito per le somministrazioni prima delle Olimpiadi di Tokyo, che dovrebbero iniziare il mese prossimo. Il mercato di Tsukiji, chiuso nel 2018, è stato riaperto dopo essere stato dotato di cabine per le vaccinazioni, con medici a disposizione per somministrare il siero a circa 5.000 persone al giorno.

