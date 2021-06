Il commissario in audizione alla Camera

(LaPresse) Ad oggi non c’è una dichiarazione del tempo di durata della copertura del vaccino. Secondo gli scienziati la durata si aggira su un anno. E a breve faremo una programmazione per il 2022″, per pianificare i richiami. Così il commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo audito in commissione Bilancio. Il generale evidenzia che il piano di lavoro già partito in vista dei futuri richiami.

