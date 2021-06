"Siamo contenti di fare il vaccino per passare un'estate più tranquilla"

(LaPresse) “Siamo contenti di fare il vaccino anche per passare un’estate più tranquilla”. A dirlo sono i maturandi in fila all’hub vaccinale “La Nuvola” nel quartiere Eur a Roma in occasione della festa del 2 giugno. Presente anche il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha distribuito ai maturandi una copia della Costituzione.

