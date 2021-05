In lieve salita il tasso di positività che si attesta al 2,28%

Sono 5.741 i nuovi casi di Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Italia. Lo comunica il bollettino del ministero della Salute. Il totale tocca quota 4.178.261 dall’inizio della pandemia.Sono 251.037 i test, fra tamponi molecolari e antigenici rapidi, processati nell’ultimo giorno: il tasso di positività si attesta al 2,28%.

I decessi sono stati 164: il totale dei morti sale a 124.810. Sono 635 in meno rispetto a ieri in Italia i ricoverati con sintomi di Covid-19. Il totale dei pazienti in area non critica è ora di 10.383.

Sia i nuovi positivi, sia i decessi sono in leggero rialzo rispetto ai dati comunicati ieri. Le terapie intensive sono 99 in meno (ieri -46), con 69 ingressi del giorno per un totale di 1.544

