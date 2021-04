Le risorse sono destinate a iniziative didattico-formative per rafforzare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti con particolari difficoltà

Secondo quanto si apprende da fonti sindacali, è atteso a ore il ‘Piano per l’Estate‘ del ministero dell’Istruzione, che prevede scuole aperte anche a luglio e agosto per recuperare la socialità persa nei mesi di didattica a distanza. Per attuarlo, saranno investiti 510 milioni. Sul Piano, nel pomeriggio di ieri il Ministero dell’istruzione ha convocato un incontro con l’Associazione Nazionale dei Presidi e le organizzazioni sindacali.Le risorse sono destinate a iniziative didattico-formative per rafforzare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti con particolari difficoltà. Tre sono le linee di finanziamento: 150 milioni saranno assegnati direttamente alle singole istituzioni scolastiche (in media 18.000 euro ciascuna) per attività aggiuntive svolte dal personale internoá(non escluso quello del cosiddetto organico Covid, per cui sarebbero sottoscritti nuovi contratti) ed esterno e per l’affidamento di contratti di beni e servizi; 320 milioni previsti dal P.O.N. specificamente finalizzati al contrasto della povertà educativa: le scuole potranno decidere se partecipare, contando anche sul supporto tecnico messo a disposizione dall’Indire. Il 70% delle risorse sarà destinato alle regioni meridionali, il 10% a quelle del centro, il 20% a quelle settentrionali; 40 milioni a valere sulla Legge 440/1997 che il Ministero attribuirà alle scuole che aderiranno a un avviso emanato dal Ministero stesso.

