Le parole del virologo su Twitter

“Sento parlare di vaccini (di varie nazionalità) che non sono ancora approvati da Ema e Fda. Voi mi conoscete e non mi si può definire antivaccinista, sono stato uno dei primi a vaccinarsi contro il Covid-19. Ma mai e poi mai mi farei iniettare un vaccino non approvato”. Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni.

