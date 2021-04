Il siero sarà somministrato solo a uomini

Sono arrivate in Cile le prime dosi del vaccino Astrazeneca in un momento in cui il Paese sta affrontando un momento molto critico della sua lotta al coronavirus. Questo nonostante il sistema sanitario abbia già provveduto ad immunizzare 7,9 milioni di cittadini, circa il 31% della popolazione. Le 160mila dosi del siero anglosvedese sono arrivate tramite il programma Covax e saranno somministrate solo a uomini per volere del governo cileno.

