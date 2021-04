Nella Capitale via del Corso è stata momentaneamente chiusa per far defluire la gente

L’Italia si prepara a riaprire dopo la lunga stretta per arginare la pandemia di Covid-19: da lunedì 26 aprile quasi tutte le Regioni saranno in zona gialla, solo quattro restano in arancione e la Sardegna in rosso. Già oggi folla in centro a Napoli e Roma. Nella Capitale via del Corso è stata momentaneamente chiusa per far defluire la troppa folla che si era riversata nella strada principale del centro storico.Una decisione disposta dalla questura che nel weekend ha messo a punto un piano di controlli per evitare gli assembramenti. La strada è stata successivamente riaperta.

