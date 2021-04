In un passeggero in transito in un aeroporto del Paese

In Svizzera è stato scoperto il primo caso di variante indiana del coronavirus, in un passeggero in transito in un aeroporto del Paese. Lo ha fatto sapere l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) su Twitter. È in corso la valutazione sull'inserimento dell'India nella lista dei Paesi a rischio, precisa l'Ufsp

