La prefettura di Torino non ha ricevuto alcun preavviso dopo il tam tam sui social: l'esercizio chiuso per violazione delle norme anti-pandemia

Dovrebbero essere confermate per oggi le manifestazioni dei “disobbiedenti” anti-Covid davanti alla “Torteria” di Chivasso, il locale già chiuso per violazione delle norme anti-pandemia. Nei giorni scorsi sono apparsi comunicati sui social con i quali alcuni gruppi pubblicizzavano un appuntamento per oggi pomeriggio nella cittadina del torinese: obiettivo manifestare dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati nei confronti dell’esercizio per violazione delle norme anti Covid, avendo ripetutamente riaperto nonostante il divieto.

Preoccupazione da parte della prefettura di Torino che in una nota sottolinea che la Questura non ha ricevuto alcun preavviso risetto alla manifestazione, dunque partecipare costituirebbe una violazione delle norme, con conseguenti sanzioni e rilievi anche di carattere penale. Inoltre, oggi il Piemonte è ancora in zona arancione, dunque sono vietati gli spostamenti fra comuni. Inoltre, dal momento che in Piemonte sono ancora vigenti le disposizioni per la “ zona arancione”, la Prefettura ricorda che non è consentito lo spostamento da un Comune all’altro senza giustificato motivo e che, comunque, è fatto obbligo di indossare la mascherina e di osservare il distanziamento interpersonale, in applicazione alla normativa anti Covid.

