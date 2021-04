Si tratta di un ristoratore di Sassuolo, Antonio Alfieri: "Sto bene" ha raccontato in un video su Facebook

Autostrada del Sole bloccata all’altezza di Incisa, Firenze, in entrambe le direzioni per una nuova protesta dei ristoratori della Tutela Nazionale Imprese e di IoApro. Il blocco ha causato tensioni: due manifestanti sarebbero stati colpiti da auto che cercavano di superare lo stop. “Ci sono imprenditori – ha dichiarato ai giornalisti il presidente di Tni, Pasquale Naccari – stanchi di subire, che vorrebbero riaprire e tornare a lavorare, rispettando i protocolli di autogrill e mense”.Tra i manifestanti anche Ermes Ferrari, il ristoratore modenese che a Roma il 6 aprile era vestito da sciamano come Jake Angeli a Capitol Hill.

Uno dei manifestanti che stamani ha bloccato l’autostrada del Sole all’altezza di Incisa, in provincia di Firenze, è stato portato al pronto soccorso dopo che un’auto lo ha investito forzando il blocco. Si tratta di un ristoratore di Sassuolo, Antonio Alfieri. “Sto bene – ha raccontato durante una diretta Facebook fatta a bordo dell’ambulanza che lo trasportava in ospedale – solo un colpo alla spalla”. L’auto che ha investito il manifestante sarebbe stata fermata poco dopo sull’autostrada dalla polizia stradale. Al momento la manifestazione è terminata e il traffico è stato riaperto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata