Il direttore operativo Lorenzo Gusman durante l'inaugurazione dell'hub vaccinale a Caselle

(LaPresse) “Ci aspettiamo dei flussi in linea con le estati precedenti al Covid quindi delle giornate con 10-12mila passeggeri, il che vorrebbe dire ripristinare i valori che vedevamo fino a due estati fa puntando sul fatto che abbiamo più vettori che operano sulle stesse tratte quindi concorrenza, prezzi bassi e tanti orari a disposizione dei viaggiatori”. Così Lorenzo Gusman, direttore tecnico operativo aeroporto di Torino, a LaPresse in occasione dell’inaugurazione del punto vaccinale anti Covid-19 allo scalo di Caselle, frutto della collaborazione fra Regione Piemonte, Asl TO4 e Sagat. “Stiamo incrementando – ha spiegato Gusman – i voli che abbiamo per il resto d’Italia e per l’Europa. Gradualmente con le riaperture il traffico dovrebbe aumentare. Per questa estate, per i collegamenti verso il centro e il sud Italia e le isole abbiamo più del 50% in più di collegamenti aerei rispetto al 2019 che è stata l’ultima estate normale, oltre a una serie di nuovi collegamenti verso Spagna, Grecia, Baleari e Canarie”.

