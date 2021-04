Il commissario straordinario in visita nelle Marche

(LaPresse) Il commissario straordinario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo è tornato sul vaccino AstraZeneca durante la sua visita nelle Marche. “E’ sicuro come gli altri”, ha ribadito il generale commentando la raccomandazione del Comitato tecnico scientifico e dell’Aifa di somministrarlo solo agli over 60. “Chi ha fatto la prima dose – ha precisato Figliuolo – può fare sicuramente la seconda”.

