487 i morti. Calano le terapie intensive

Sono 17.221 i nuovi casi di Covid-19 in Italia su 362.162 tamponi, in aumento rispetto a mercoledi quando i nuovi contagi erano 13.708 con 339.939 test. E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. 487 i decessi, dopo il numero pesantissimo delle 24 ore precedenti, quando le vittime erano 627. 20.229 le persone guarite, mentre i ricoveri in terapia intensiva registrano un calo di 20 unità.

