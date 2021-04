Il leader di Italia Viva a 'L'Aria che Tira': "Può succedere ma chi lo prende dopo il vaccino ha sintomi più lievi per questo bisogna continuare a farlo tutti"

La moglie di Matteo Renzi e uno dei figli sono risultati positivi al Covid-19. Lo rende noto lo stesso leader di Italia Viva alla trasmissione ‘L’Aria che Tira’ su La7. La signora Agnese, in quanto insegnante, aveva ricevuto la prima dose del siero di AstraZeneca. Nessun problema di salute grave comunque per la moglie dell’ex premier. “Può succedere ma chi lo prende dopo il vaccino ha sintomi più lievi per questo bisogna continuare a farlo tutti”, dice ancora. “Se io mi sono vaccinato? Ancora no”.

