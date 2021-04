Con le misure restrittive anti-contagio previste per tutto il mese di aprile

Con le misure restrittive anti-contagio previste per tutto il mese di aprile, che confina il paese in zona arancione e rossa, sono oltre 1 milione di tonnellate i cibi e i vini invenduti dall’inizio della pandemia per i crollo delle attività di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi, mentre il lockdown pasquale costerà ai ristoranti – secondo una stima di Coldiretti – 1,7 miliardi alle circa 360mila attività che non potranno aprire. Alle perdite della ristorazione si sommano anche quelle del turismo: senza il lockdown un italiano su tre (il 32%) avrebbe approfittato delle feste di Pasqua e Pasquetta per andare in vacanza.

