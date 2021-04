Si alza il livello di guardia: più controlli in città, parchi, litorali e maggiori posti di blocco

Al via da domani la stretta di Pasqua – la seconda festeggiata in piena pandemia e in lockdown – fino al 5 aprile, che riporta tutta l’Italia in zona rossa a prescindere dal quadro epidemiologico delle regioni. Una misura voluta dal governo di Mario Draghi che ricalca, seppur in modo più morbido, il lockdown di Natale, per cercare di tenere sotto controllo la diffusione del contagio da coronavirus. Si alza il livello di guardia per volere del Viminale e del ministro dell’Inerno Luciana Lamorgese. Potenziati i controlli in tutte le città, nei centri storici, in parchi e litorali e posti di blocco in autostrade, porti e aereoporti per verificare gli spostamenti. L’attenzione delle forze dell’ordine dovrà essere rivolta alla verifica ‘del rispetto delle vigenti misure di contenimento del contagio, con particolare riguardo a quelle riguardanti i divieti per gli spostamenti’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata