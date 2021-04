A partire dall'inizio dell'emergenza sono state controllate 38 milioni 894 mila 431 persone e 9 milioni 795 mila 830 esercizi commerciali

Pasqua blindata per volere del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che ha presieduto il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica e deciso di rafforzare i controlli nel week end del 3-4-5 aprile come in occasione di tutte le festività più rilevanti. In vista delle Festività pasquali, l’attenzione delle forze dell’ordine sarà disposta alla verifica del rispetto delle misure di contenimento del contagio, con particolare riguardo a quelle riguardanti i divieti per gli spostamenti. Verranno intensificati i controlli nelle città, nei parchi, sui litorali, sulle arterie stradali e autostradali, nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti.

A partire dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, nell’ambito dei servizi effettuati quotidianamente sull’osservanza delle misure adottate dal Governo per il contenimento della diffusione del virus, sono state controllate 38 milioni 894 mila 431 persone e 9 milioni 795 mila 830 esercizi commerciali

