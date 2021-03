Roma, addestramento dei Covid Dog al Campus Biomedico

Il fiuto dei cani per combattere il Covid: al Campus Biomedico di Roma l’addestramento per lo screening rapido degli individui potenzialmente affetti da Sars-Cov 19, sintomatici e soprattutto asintomatici. I test molecolari mettono alla prova l’olfatto delle unità cinofile. In queste foto l’addestramento della cagnolina Roma con il portatore Massimiliano Macera. I cani potrebbero riuscire a rilevare il Covid in meno di un minuto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata