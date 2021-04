Sono invece 351.221 i test tra antigenici e molecolari processati nelle ultime 24 ore

Sono 467 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Ieri i decessi sono stati 529.

Sono 23.904 i nuovi casi di contagio registrati. Ieri i nuovi casi erano stati 16.017. Sono invece 351.221 i test tra antigenici e molecolari processati nelle ultime 24 ore. Il giorno precedente erano stati 301.451.

Sale invece a 23.744 il dato dei guariti nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Ieri i guariti erano stati 18.687.

Aumenta intanto il tasso di positività: è al 6,8% mentre ieri era al 5,3%. Cala il numero dei pazienti covid positivi ricoverati in ospedale. Sono -57 quelli ricoverati in area non critica, – 6 quelli delle terapie intensive. In totale, sono 32.8909 i ricovarati nei reparti ordinari; 3.710 quelli nelle terapie intensive.

