Il tasso di positività scende al 5,3%. Primo lieve calo per le terapie intensive

Sono altri 16.017 i nuovi contagi da coronavirus in Italia con 301.451 tamponi. Il tasso di positività scende al 5,3% mentre salgono nettamente i decessi, 529 in un solo giorno, circa 100 in più di ieri. Il totale aggiornato delle vittime da inizio pandemia si attesta a quota 108.879. Primo lieve calo per le terapie intensive, -5 rispetto a 24 ore prima con però altri 269 ingressi giornalieri. Crescono invece i ricoveri ordinari: sono 29.231, 68 in più di ieri.

La regione con il maggior incremento dei contagi torna a essere la Lombardia, +3.271, davanti all’Emilia Romagna, +1.861.

