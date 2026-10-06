Stadio Milano, il Tar boccia tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro

Il Tar per la Lombardia ha rigettato tutti i ricorsi di comitati e cittadini contro la vendita dello Stadio San Siro di Milano e delle aree circostanti da parte del Comune a Inter e Milan. Con diverse motivazioni i giudici Mieli-Bini-Plantamura della quinta sezione del tribunale amministrativo hanno respinto le istanze delle associazioni ‘Gruppo Verde San Siro’ con gli avvocati Nespor-Boezi, il ricorso collettivo dell’avvocatessa ambientalista Veronica Dini, che contava fra i vari gruppi il Comitato promotore del Referendum x San Siro e l’associazione Le Giardiniere di Piazza d’Armi, bocciato per difetto di legittimazione a impugnare la delibera di vendita. I ricorsi, presentati in anni differenti e con a oggetto aspetti diversi della cessione del Meazza, erano stati tutti riuniti in un unico procedimento. Si era sfilato dal gruppo degli appellanti l’ex vicesindaco di Milano, Luigi Corbani, con il comitato ‘Sì Meazza’.

Scalfarotto (Iv): “Bene decisione Tar, ora via ai lavori”

“La decisione del Tar di respingere tutti i ricorsi contro la vendita a Inter e Milan dell’area dello stadio di San Siro apre la strada all’avvio del progetto. Un nuovo impianto moderno e degno della città di Milano. Ora si mettano da parte le polemiche e si dia avvio ai lavori, come ha deciso il voto in consiglio comunale”. Lo dice il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, presidente di Italia Viva Milano Metropolitana. “Il vecchio e glorioso Meazza non è più all’altezza di garantire standard di comodità e di sicurezza adeguati. Con questo importante investimento, non solo si riqualifica un’area che ne ha moltissimo bisogno, ma i proventi derivati dalla vendita potranno essere investiti nelle periferie, nello sport di base e nello sviluppo della città. Un altro passo – conclude Scalfarotto – di quel percorso virtuoso che ha portato la nostra città a diventare una grande capitale europea”.