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mercoledì 5 agosto 2026

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Salah al Trabzonspor, l’ex Liverpool sbarca a Istanbul

Salah al Trabzonspor, l’ex Liverpool sbarca a Istanbul
Quarto Mohamed Salah (Associated Press/LaPresse)
LaPresse
LaPresse
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Il club ha annunciato in una nota l’ingaggio del calciatore egiziano

Proseguirà in Turchia la carriera di Mohamed Salah. L’ex stella del Liverpool sarà un giocatore del Trazbonspor. Il club infatti ha annunciato in una nota che il calciatore egiziano arriverà alle 12 all’aeroporto di Istanbul ed è atteso in serata nella città di Trazbon (conosciuta in italiano come Trebisonda) in serata.

BÜYÜK TRABZONSPOR TARAFTARINA DUYURU

Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba (yarın) saat 12.00’de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.

Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon’a ulaşması… pic.twitter.com/3q0lXLkq95— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 4, 2026

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