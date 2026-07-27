La Roma fa lavorare giornalisti negli store. Stampa Romana: “Inaccettabile”

“Maglie e gadget venduti da giornalisti negli store dell’As Roma: non è una nuova trovata comunicativa della società calcistica, ma la surreale realtà”. Lo scrive l’Associazione stampa romana definendo “incomprensibile e inaccettabile” la scelta del club giallorosso che “nell’ambito della sua riorganizzazione ha deciso di destinare quattro colleghi ai negozi invece di collocarli, come naturale, nell’ufficio stampa”. Una scelta – secondo la Stampa romana – “che penalizza la professionalità dei giornalisti e danneggia la stessa azienda. Una situazione che stride con l’immagine di una società che utilizza al meglio le proprie risorse, soprattutto nel giorno in cui a Palazzo Chigi con ministri, sindaco e presidente di Regione si annuncia un altro passo avanti per il nuovo stadio. Stampa Romana chiede all’As Roma di rivedere le proprie decisioni, è e sarà in ogni sede al fianco dei colleghi”.

📌 Una scelta che penalizza la professionalità dei giornalisti e danneggia la stessa azienda.



Il nostro comunicato ➡️ https://t.co/FHf3DTEaUg#StampaRomana #asroma — Stampa Romana (@Stamparomana) July 27, 2026